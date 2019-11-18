رئيس كوريا الجنوبية: سأناقش السلام الكوري مع قادة الآسيان في بوسان

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أعرب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الاثنين، عن أمله في انعقاد "محادثات عميقة" حول مراحل السلام الكوري مع قادة 10 دول آسيوية، خلال لقاء القمة المقبل في بوسان، وأسماهم "أصدقاء واستشاريين موثوق بهم".

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بأن الرئيس مون أشار إلى أنه "ما زال هناك مفترق طرق صعب أمام تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية"، وذلك في حديث له مع "شبكة أخبار آسيا".

وجاءت تصريحات مون قبل أسبوع واحد من افتتاح قمة أسيان-كوريا في مدينة بوسان الساحلية، مسقط رأسه.

ويخطط الرئيس كذلك لعقد اجتماعات قمة ثنائية مع نظرائه من كل الدول المشاركة، بحسب "يونهاب".

ويأتي ذلك في ظل توقعات بعودة كوريا الشمالية والولايات المتحدة لطاولة المفاوضات لاستئناف المحادثات النووية على مستوى مجموعات العمل بينهما، تمهيدا لعقد لقاء قمة ثالث يجمعهما.

وقال الرئيس إن السلام في كوريا مرتبط بشكل كبير باستقرار شرق آسيا، وإن دول رابطة الأسيان ساهمت بشكل كبير في تحقيق السلام من خلال "الحوار والتفاهم المتبادل" على مر العقود السابقة.

وأضاف الرئيس أنه متأكد من "انضمامهم لرحلة تحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية كأصدقاء ومستشارين موثوق بهم".

وذكر أنه "يتطلع إلى المحادثات العميقة حول السلام في شبه الجزيرة الكورية وشرق آسيا في لقاء القمة المخطط له قريبا".