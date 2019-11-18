التحالف العربي: تعرض قاطرة بحرية جنوب البحر الأحمر لعملية خطف من مليشيا الحوثي

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أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، تعرض قاطرة بحرية بجنوب البحر الأحمر لعملية خطف والسطو المسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر إرهابية تتبع مليشيا الحوثي.

وقال المالكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الاثنين/ - : "إنه أثناء إبحار القاطرة البحرية (رابغ - 3) بجنوب البحر الأحمر مساء أمس وقيامها بقطر حفار بحري تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، تعرضت لعملية الخطف والسطو المسلح".

وأضاف أن هذه العملية الإرهابية من المليشيا الحوثية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه المليشيا على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري

بعمليات الخطف والقرصنة.

وشدد المالكي على أن المليشيا الحوثية مسؤولة وبحسب القانون الدولي عن سلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية؛ لحفظ الأمن الإقليمي والدولي.