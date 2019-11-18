الأمين العام لمجلس التعاون يلتقى المدير العام لمركز الاعتماد الخليجي

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني اليوم /الإثنين/ مع المدير العام لمركز الاعتماد الخليجي أحمد بن معطي المطيري، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة ومركز الاعتماد الخليجي في مجال خدمات الاعتماد التي يقدمها المركز لجميع الدول الأعضاء في مختلف مجالات

تقييم المطابقة، حيث يضم مركز الاعتماد الخليجي في عضويته دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين بحثا الجهود التي يقوم بها المركز لتطوير الخدمات المتعلقة بالاعتماد والتقييم الفني وتطبيق المواصفات في الدول الأعضاء، إضافة إلى ما يقدمه المركز من خدمات التدريب والتأهيل الفني في مجالات المطابقة المختلفة.