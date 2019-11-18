العربية للطيران الإماراتية توقع طلبية لشراء 120طائرة ايرباص A320

أعلنت شركة "العربية للطيران" الإماراتية، توقيع طلبية تعد من أكبر طلبيات الطائرات ذات الممر الواحد في المنطقة، لشراء 120 طائرة من عائلة "إيرباص A320 ".

وكشفت الشركة عن طلبها اليوم الاثنين خلال "معرض دبي للطيران 2019" في حفل توقيع حضره رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران" الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، والرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص" جيوم فوري.

وتبلغ القيمة الشرائية للصفقة 14 مليار دولار أمريكي (القيمة الدفترية)، وسوف تعزز قوة الأسطول الحالي لشركة "العربية للطيران" بمقدار ثلاثة أضعاف، فضلاً عن دعمها لاستراتيجية الشركة الرامية لتوسيع شبكة وجهاتها العالمية.

وتشمل الطلبية 73 طائرة من طراز A320neo، و27 طائرة من طراز A321neo، و20 طائرة من طراز A321XLR. وتنتمي جميعها إلى عائلة "إيرباص A320".

وقال الرئيس التنفيذي لـمجموعة العربية للطيران عادل العلي: من المقرر أن يبدأ تسليم الطائرات المطلوبة عام 2024، فيما لم تحدد الشركة نوع المحركات التي سيتم تزويدها في الأسطول الجديد.

وأضاف: هذه الطلبية أن تبرهن على متانة الأسس المالية التي نرتكز عليها، ومدى فعالية استراتيجية النمو المتعددة المراكز التي اعتمدناها على مر السنين والتي تترافق مع التركيز دوماً على عوامل الكفاءة والأداء التشغيلي والقيمة المضافة.

وتابع العلي: "إن إضافة طرازات ’إيرباص‘A320neo وA321neo وA321XLR، تستكمل أسطولنا الحالي وتتيح لنا توسيع نطاق خدماتنا لتشمل وجهات جديدة، ونتطلع للتعاون مع ’إيرباص‘ واستلام أول دفعة من طلبنا".

ويضم الأسطول الحالي لشركة "العربية للطيران" 54 طائرة "إيرباص" من طرازي A320 وA321neo-LR.

وتعد "العربية للطيران" أول شركة طيران في الشرق الأوسط تُسير طائرات من طراز "إيرباص A321neo LR"؛ حيث تشغل حالياً 3 طائرات من هذا الطراز ستنضم إليها 3 طائرات أخرى في عام 2020.

وتُسيّر الشركة رحلاتها حالياً إلى أكثر من 170 وجهة عالمية في 50 دولة، انطلاقاً من مراكز عمليات الشركة في الإمارات والمغرب ومصر.