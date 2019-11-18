 القوات الخاصة الأفغانية تقتل 5 من مسلحي داعش.. وطالبان وتدمر عددا من مخابئ الأسلحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات الخاصة الأفغانية تقتل 5 من مسلحي داعش.. وطالبان وتدمر عددا من مخابئ الأسلحة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 11:32 ص | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 11:32 ص

قتلت القوات الخاصة الأفغانية خمسة من عناصر طالبان وتنظيم "داعش" الارهابي، ودمرت عدة مخابئ للأسلحة في أربعة أقاليم أفغانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال مسئولون عسكريون، اليوم الاثنين، حسبما نقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، إن القوات الخاصة قتلت ثلاثة من مسلحي طالبان واعتقلت اثنين آخرين خلال غارة شنتها في منطقة باشتون كوت بإقليم فارياب.

وأضاف المسئولون أيضًا أن القوات الخاصة قتلت اثنين من مسلحي فرع تنظيم "داعش" في أفغانستان ودمرت مخبأ صغيرا لأسلحة التنظيم في منطقة كوت في إقليم نانجارهار.

وتابع المسئولون:" أن القوات الخاصة دمرت مخبأ آخر لأسلحة داعش في منطقة أشين في نانجارهار، فضلا عن تدمير مخبأ كبير للمخدرات تابع لطالبان ومخبأ للأسلحة في منطقة ده ياك في غازني ومنطقة خاكريز في إقليم قندهار".

في السياق ذاته، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية حتى الآن على هذه الأنباء.

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