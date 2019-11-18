 بري: الوضع في لبنان بلغ حدا خطيرا.. ومازلت متمسكا بالحريري لرئاسة الحكومة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بري: الوضع في لبنان بلغ حدا خطيرا.. ومازلت متمسكا بالحريري لرئاسة الحكومة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 10:28 ص | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 10:29 ص

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن مسار التكليف والتأليف للحكومة الجديدة في حالة "جمود تام" في انتظار أن تطرأ مستجدات في أي لحظة، محذرا من أن لبنان بلغ حدودا خطيرة للغاية يجب تداركها في أسرع وقت تفاديا للانهيار، على نحو يقتضي التوقف عن سياسة التحديات من قبل الجميع كون البلاد لم تعد تتحمل.

وشبّه بري – في تصريحات لصحيفتي النهار والجمهورية في عدديهما الصادرين صباح اليوم – وضع اللبنانيين بركاب سفينة "تايتانك" الشهيرة وهي تغرق شيئا فشيئا.. مضيفا: "وإذا لم يقم الجميع بالإجراءات السريعة واللازمة فسنغرق جميعا".

كما أشار إلى أن موقفه هو أنه ما زال يتمسك بخيار عودة سعد الحريري لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة، لمواكبة الوضع الراهن شديد الحساسية الذي بلغ حدا خطيرا، وتداركه في أسرع وقت ممكن.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة، لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

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