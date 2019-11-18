الأوقاف: نستهدف تحويل جميع إصدارات تجديد الخطاب الديني إلى برامج مسموعة ومرئية ومترجمة

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن الوزارة تستهدف تحويل جميع إصداراتها العصرية في مجال تجديد الخطاب الديني إلى برامج مسموعة ومرئية ومترجمة، فضلًا عن نشرها مطبوعة ليكون عام 2020 عام الكتاب المرئي والمسموع، منوها بأنه سيتم إطلاق الكتاب المرئي والكتاب المسموع قبل نهاية عام 2019، ضمن حرص الوزارة على تنوع وسائلها الدعوية والوصول برسالتها إلى المتلقى بشتى الطرق.

وأصدر جمعة، اليوم، قرارًا وزاريًّا رقم 222 لسنة 2019، بإنشاء وحدة التحول الرقمي بالوزارة، تكون برئاسة اللواء عمرو شكري رئيس قطاع الوزير، بهدف تسريع عملية التحول الرقمي في الوزارة وجميع الجهات التابعة لها.​

وأشار إلى أن الوحدة تضم كل من، المهندسة راندا صلاح نائبًا لرئيس الوحدة، وعضوية ريهام محمد عبدالحميد، مهندس اتصالات، والسيد رجب علي، مهندس اتصالات، وأحمد بدر الديب، مهندس اتصالات، وكريم محمد سمير، أخصائي نظم معلومات، وماهر عبدالرحيم القنائي، أخصائي نظم معلومات، ومحمد حسين علي موسى، أخصائي نظم معلومات، ومصطفى محمد عبدالعال، أخصائي نظم معلومات.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف أن "حماية الشأن العام والمصلحة العامة" سيكون موضوع خطبة الجمعة القادمة، منوهة بأن ذلك يأتي في إطار إعداد الوزارة لمؤتمر الشأن العام، وبيان خطورة التصدي للحديث في الشأن العام والفتوى فيه بدون علم أو مؤهلات للفتوى أو الحديث.

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.