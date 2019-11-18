قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، إن الوزارة تستهدف تعميم برنامج القراءات الموحد؛ لتسجيل استهلاك الكهرباء، بحلول أبريل 2020 على مستوى الجمهورية.

وأوضح شاكر: "هذه المنظومة ستتصدى لمشكلة الفواتير الجزافية والقراءات غير السليمة التي يشكو منها المواطنون بشكل كبير".

وأضاف الوزير -في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء- أن "التعليمات واضحة، أي حد هيعمل غلطة هيترفد، مش مجرد تطبيق جزاءات".

وتابع: "برنامج القراءات الموحد تم تصميمه على الجهاز الخاص بتسجيل القراءة (التابلت)، بحيث لا يستطيع فتح التطبيق الإلكتروني الذي يشمل أسماء المشتركين إلا عندما يكون أمام العدادات الخاصة بهم، وتسجيل القراءات من خلال الصورة التي يسجلها البرنامج مباشرة وتصل لشركة التوزيع، ولا يستطيع أحد التدخل فيها إطلاقا".

وأكمل: "منظومة تسجيل القراءات الموحدة بدأ تطبيقها بمحافظة بورسعيد بواقع 250 ألف مشترك، ومن المتوقع التوسع في المحافظات التي تشملها المنظومة في يناير القادم، حتى يتم تعميمها على مستوى الجمهورية في أبريل 2020".