الفلبين تغرِّم شركة «جراب» بسبب انتهاكات في السنة الأولى بعد أن حلت مكان «أوبر»

فرضت وكالة حكومية فلبينية اليوم الاثنين غرامة على الشركة المشغلة لتطبيق جراب قدرها 45ر23 مليون بيزو (469 ألف دولار) لخرقها التزامات التسعير في السنة الأول منذ استحواذها على عمليات منافستها الرئيسية "أوبر" .

وقالت لجنة المنافسة الفلبينية إن الغرامة تشمل رد مبالغ إجماليها 05ر5 مليون بيزو للركاب الذين فرضت عليهم الشركة رسوم إضافية.

ومنذ اندماج جراب مع أوبر في مارس 2018 وتوليها العمليات في الفلبين، تراقب اللجنة المعنية بمكافحة الاحتكار أنشطة الشركة لضمان التسعير العادل والخدمة الجيدة .

وقالت اللجنة في بيان: "قررت لجنة المنافسة الفلبينية فرض غرامة قدرها 45ر23 مليون بيزو على جراب بسبب خرقها لالتزامات التسعير خلال الفترة من الربع الأول إلى الثالث من التعهد الأولي (السنة الأولى)".

وقال أرسينيو باليساكان، رئيس اللجنة، إن اللجنة سوف تواصل مراقبة التزام جراب بتعهداتها لمدة عام آخر.

وأشار إلى أن "المنافسة الحقيقية لا تنبع من وجود منافس جديد بمفرده ولكن من التنافس الواضح بين الشركات من حيث القدرة والسعر وجودة الخدمة".