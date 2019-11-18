رئيس الحكومة اليمنية: إرادتنا أقوى من تحديات تطبيق اتفاق الرياض

قال معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الاثنين، إن التحديات أمام حكومته كبيرة لكن إرادتهم أقوى للمضي قدماً في تطبيق اتفاق الرياض.

وأضاف عبدالملك، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إرادتنا جميعا أقوى للمضي قدمًا بما يضمن ويؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وبمشاركة كل الأطياف الوطنية".

وتابع: "نوحد جهودنا جميعا اليوم لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن واستعادة الدولة".

ووصل رئيس الحكومة اليمنية وعدد من وزراء حكومته في وقت سابق اليوم إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وفقاً لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية سعودية.

وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها الحكومة اليمنية الى مدينة عدن، منذ أحداث أغسطس الماضي، والتي سيطر فيها الانفصاليون التابعون للمجلس الانتقالي على مختلف المؤسسات في المدينة.