انهيارات أرضية وثلجية في مناطق بالنمسا بسبب هطول الأمطار

تسببت الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج في حدوث عدد من الانهيارات الأرضية والثلجية وانقطاع الكهرباء بمناطق متفرقة من النمسا خلال مطلع الأسبوع.

ولأسباب تتعلق بالسلامة، تم إغلاق العديد من الطرق يومي السبت والأحد.

وحدث انهيار جليدي، أمس الأحد، في قرية براجراتن، شرقي تيرول ، بينما ضرب انهيار آخر سيارة بالقرب من محطة وادي نهر ستوباي الجليدي. وكان ستة أشخاص داخل السيارة، لكن لم يصب أحد منهم بجروح.

وأفادت وكالة الأنباء النمساوية (إيه بي إيه) بأن انهيارا جليديا آخرا وقع عبر الحدود في وادي مارتيل بمنطقة جبال الألب الإيطالية في جنوب تيرول وألحق أضرارا جزئية بمنزلين.

وانقطعت الكهرباء في منطقة "إيست تيرول" عن جميع المنازل خلال ليلة الجمعة الماضية، وظلت ألفا منزل بدون كهرباء أمس الأحد بسبب الثلوج الكثيفة التي تسببت في سقوط أشجار وتمزق أسلاك الكهرباء.

وأوصت هيئة التعليم المحلية بإغلاق المدارس في إيست تيرول اليوم الاثنين.

كما تم تعليق خدمات القطارات في بعض المناطق بسبب التساقط الكثيف للثلوج.