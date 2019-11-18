ضبط 221 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 221 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وواصل قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، شن حملاته بالاشتراك مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالمحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود هذه الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 221 قطعة سلاح ناري، بحوزة 198 متهمًا، شملت "21 بندقية آلية، بندقية رصاص، 38 بندقية خرطوش ، 10 طبنجات، 151 فردًا محليًا، 381 طلقة مختلفة الأعيرة، 265 قطعة سلاح أبيض، ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية".

ونفذت الحملات 86 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت 267 قضية مخدرات بحوزة 282 متهمًا، بواقع "39 كيلو مخدرات، 4 تشكيلات عصابية، ضموا 9 متهمين ارتكبوا 19 حادثًا، 59 متهمًا هاربًا من سجون، 25 متهمًا بالبلطجة، 327دراجة نارية مخالفة ، 25 ألف مخالفة مرورية، 57 قضية بيئية".

كما تم إعادة (3 سيارات ، 2 دراجة نارية) مبلغ بسرقتهما ، و فحص 137 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، تبين إيجابية 6 منهم.