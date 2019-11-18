روسيا تستعد لزيارة رئيس وزراء فنلندا قبل نهاية العام الجاري

أعلن مدير القسم الأوروبي الثاني بوزارة الخارجية الروسية سيرجي بيلاييف أن بلاده تستعد لزيارة رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رين قبل نهاية العام الجاري.

وقال بلاييف - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين - : "نحن نعمل حاليا في إطار الاستعداد لزيارة رئيس وزراء فنلندا إلى روسيا، والتي ستجري في المستقبل القريب جدا"..مضيفا " أن هذه الزيارة مخطط لها أن تتم قبل نهاية العام الجاري".

يُذكر أن وزيري الداخلية الروسي والفنلندي يلتقيان سنوياً في إطار برنامج تم تأسيسه من قبل البلدين في عام 2018، يهدف إلى تفعيل التعاون الثنائي في مسائل الشرطة والهجرة، كما أن فنلندا رحبت في 6 نوفمبر الجاري بانضمام روسيا إلى اتفاق باريس للمناخ ..مشيرة إلى أنها تتطلع للعمل مع موسكو للحد من خطر الانبعاثات الضارة في منطقة القطب الشمالي.