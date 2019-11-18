رئيس جامعة قناة السويس: 3 منشآت جديدة لخدمة العملية التعليمية

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تفقد الدكتور طارق رحمي رئيس جامعة قناة السويس، الأعمال الإنشائية في مبنى مدرجات ومصنع الأدوية ومبنى آداب 1 و2 ومبنى كلية تجارة الجديد.

واستقبل رحمي مهندسي الشركة القائمة بالتنفيذ، وقدم الدكتور أحمد ذكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شرحا تفصيليا لمبنى كلية التجارة الذي يقام على 3 أدوار يضم قاعة امتحانات كبيرة و10 قاعات تسع 120 طالبا و5 معامل ويخصص المبنى لشعبة اللغة الإنجليزية والبرامج المهنية.

وتوجه رحمي لمبنى مدرجات ومصنع الأدوية التعليمي، وقدم الدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة شرحا تفصيليا للمبنى الذي يقام على 3 أدوار بمساحة 2200 متر يضم مدرجين، سعة كل منهما 250 طالبا، وصيدلية تعليمية، ومكاتب إدارية ومخازن ومصنع الأدوية الذي يقام على طابقين.

وأكد الدكتور ياسر مصطفى إقامة 3 خطوط إنتاج وسيعمل المصنع بالنظام البريطاني في مراقبة الجودة بحوائط زجاجية ليتمكن الطلاب من مشاهدة ما يحدث داخل المصنع كنموذج محاكاة وتدريب لتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

وتفقد رحمي مبنى آداب 2، والذي ينتهي مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وقدم الدكتور عادل السعدني شرحا للمبنى الذي يضم 4 طوابق بنفس تصميم المبنى الأول، ويخصص لطلاب البرامج المميزة واللغات بجانب المكاتب الخاصة بعميد الكلية ووكلاءها وبعض مكاتب الجهاز الإداري.