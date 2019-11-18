وقفات تضامنية بالضفة الغربية لدعم أسير فلسطيني مصاب بالسرطان داخل سجون الاحتلال

شارك مئات المواطنين الفلسطينيين، وأسرى محررون، وممثلو فعاليات ومؤسسات وطنية فلسطينية، اليوم الاثنين، في عدة محافظات بالضفة الغربية، في وقفات دعم وللأسير - المصاب بالسرطان - سامي أبو دياك، دعت لها "هيئة شئون الأسرى والمحررين"، و"نادي الأسير".

ففي محافظة طوباس والأغوار الشمالية، نظمت وقفة تضامنية شارك فيها المحافظ يونس العاصي، الذي أكد في كلمة له الوقوف إلى جانب الأسري الفلسطينيين، وخصوصا المرضى منهم.

وفي نابلس، نظمت اللجنة الوطنية العليا لدعم الأسرى، وقفة تضامنية وسط المدينة، شارك فيها عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظة.

وأكدت اللجنة الوطنية العليا لدعم الأسرى، أن الأسير أبو دياك ، يتعرض لإهمال طبي "ممنهج " من قبل ادارة سجون الاحتلال، واصفا وضعه الصحي بأنه خطير جدا.

وطالب مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لانقاذ حياة الأسير أبو دياك ، وكل الأسرى الذين يعانون من سياسة الإهمال.

وأكد استمرار فعاليات التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام.

وأشار المتحدثون - خلال هذه الفعالية - إلى أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في حالة اضطراد وتزايد، لافتين إلى أن هناك أكثر من ستة آلاف أسير يعانون ظروفا صعبة داخل سجون الاحتلال ، وأن أكثر من خمسمائة ألف مواطن فلسطيني تعرضوا للاعتقال منذ عام 1967.