الحكومة البرازيلية: وصول معدل إزالة الغابات في الأمازون إلى أعلى مستوياتها

أعلنت الحكومة البرازيلية، اليوم/الاثنين/، في تقرير لها، أن معدل إزالة الغابات في منطقة الأمازون وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم عن المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء قوله إن معدل إزالة غابات الأمازون في الفترة ما بين شهر أغسطس 2018 ويوليو 2019 وصل إلى 9762 كيلومتراً مربعاً أي بزيادة قدرها 30% عن الفترة العام الماضي والأعلى منذ عام 2008.

وأوضحت الشبكة أن المخاطر حول غابات الأمازون ازدادت بعد وصول الرئيس جايير بولسونارو إلى الحكم في شهر يناير الماضي، مشيرة إلى أنه يؤيد تخفيف إجراءات الحماية للمحميات الطبيعية كطريقة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وفي شهري يوليو وأغسطس الماضيين، احترقت أجزاء من غابات الأمازون، التي تعتبر "رئة الأرض"، بمعدل لم يسبق له مثيل منذ عام 2010؛ ما أدى إلى زيادة القلق العالمي بشأن قضية تغير المناخ ودفع رئيس البرازيل جايير بولسونارو إلى إصدار مرسوم رئاسي بحظر استخدام النار في جميع أنحاء البلاد لمدة 60 يوما لوقف انتشار حرائق الأمازون.