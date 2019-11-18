دراسة عربية: انتفاضة البنزين في إيران أول نتائج العقوبات الأمريكية وليست آخرها

أفادت دراسة حديثة تابعة للمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، بأن انتفاضة البنزين القائمة في إيران تعتبر أولى نتائج العقوبات الأمريكية على طهران، متوقعة أنها لن تكون أقل النتائج ضررا على النظام السياسي في طهران.

وتوقعت الدراسة التي كتبها محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى، أن نظام الحكم في طهران سيتعرض لمزيد من التوترات على إثر العقوبات الأمريكية، موضحة أن الولايات المتحدة هدفت من وراء تلك العقوبات إلى زعزعة الاستقرار الداخلي لإيران، حيث ستؤدي العقوبات إلى تردي الأوضاع الاقتصادية؛ وبالتالي تزايد النقمة الشعبية ضد النظام، وهو الأمر الذي يجري حدوثه الآن.

وأوضحت الدراسة أن واشنطن راهنت على إسقاط النظام السياسي في طهران، عن طريق الإجراءات التقشفية التي سيتخذها النظام الإيراني في مواجه العقوبات الأمريكية، والتي ستنتج عنها موجات انفجار اجتماعي تزيح النظام وتسقطه، دون الحاجة للطرق التقليدية في إسقاط الحكومات عن طريق العمليات العسكرية، أو تمويل حركات انقلاب داخلية، أو حتى تقوية مراكز إحدى الجبهات المعارضة.

ولفتت الدراسة إلى أن الخبرات التاريخية للتعاطي الأمريكي مع أي نظام معادي له، والمتمثل في توقيع عقوبات متتالية عليه، تشير إلى أنه في النهاية يتم إسقاط هذا النظام بفعل النقمة الاجتماعية الداخلية عليه.

وبينت الدراسة أن الصراع الأمريكي الإيراني، كان له تأثيرا بالغا على الأوضاع السياسية الداخلية في طهران؛ تمثل في أجبار النظام الإيراني على اعتماد سياسات داخلية وخارجية؛ للحد من آثار الارتطام بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما ظهر بجلاء من خلال قرارات الحكومة المؤيدة من المرشد، على خامنئي، بزيادة أسعار البنزين ورفع نسبة الضرائب.

ونوهت الدراسة بأن أخطر ما في العقوبات الأمريكية هذه المرة على إيران تمثلت في إحداث اختلافات جذرية بالنسبة لطبيعة التعامل الرسمي مع العقوبات، في الوقت الذي أبرزت فيه مراكز الدراسات والتحليلات السياسية في الصحف توجهات تُحمِّل الحكومة الإيرانية سؤولية تردي الأوضاع المعيشية، مشيرة إلى أن الفساد الداخلي أشد أثرا على البلاد من العقوبات التي فرضها ترامب منذ أغسطس 2018.

وتنبأت الدراسة في الختام بأنه من الممكن أن تتفاقم المشكلات الداخلية وزيادة الانشقاق السياسي والفكري في طهران، حول جدوى الصدام مع واشنطن وقدرة الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات هذا الصدام.