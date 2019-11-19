ترامب يهاجم شاهدة فى إطار تحقيق الكونجرس الرامى لعزله

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، شاهدة أخرى فى التحقيق الذى يجريه مجلس النواب الأمريكى بشأن مساءلته بهدف عزله، قائلا: إن هذه الشاهدة جينيفر ويليامز التى تعمل مساعدة لنائب الرئيس مايك بنس لم تكن «مطلقا من مناصرى ترامب».

وشهدت جينيفر فى جلسة سرية، وقالت: إنها قلقة من أن المكالمة بين ترامب والرئيس الأوكرانى فلودومير زيلنيسكى فى 25 يوليو الماضى بلغت مبلغا «غير عادى وغير مناسب» بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع جو بايدن، منافسه فى الانتخابات المقبلة.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «قولوا لجينيفر وليامز، أيا كانت، اقرأى نسختى الاتصالين الرئاسيين، مضيفا أن «بعد ذلك يجب أن تلتقى مع الأشخاص الآخرين الذين لم يكونوا مطلقا من مناصرى ترامب، والذين لا أعرفهم وفى الغالب لم أسمع حتى عنهم مطلقا، لإعداد هجوم أفضل على الرئاسة»، بحسب وكالة رويترز.

ونفى ترامب ارتكاب أى مخالفات وانتقد بعضا من المسئولين الأمريكيين الآخرين الحاليين والسابقين الذين أدلوا بشهاداتهم أمام لجان مجلس النواب فى التحقيق ووصف التحقيق بأنه محاولة لتشويه سمعته بهدف تقويض فرص إعادة انتخابه، وقال ترامب: إن اتصاله بزيلينسكى كان «مثاليا» فى حين انتقد نواب جمهوريون عملية المساءلة بوصفها غير عادلة.

ونشر البيت الأبيض نسخة غير منقحة للاتصال الذى جرى فى 25 يوليو بالإضافة إلى اتصال آخر فى إبريل هنأ فيه ترامب زيلينسكى على انتخابه.

وهاجم ترامب قبل يومين شاهدة أخرى وهى سفيرة الولايات المتحدة السابقة فى أوكرانيا مارى يوفانوفيتش أثناء إدلائها بشهادتها خلال جلسة علنية فى تحقيق مساءلة ترامب.

وقال ترامب أثناء إدلاء يوفانوفيتش بشهادتها «أينما تحل مارى يوفانوفتيش يحل الخراب»، واستنكر الديمقراطيون ما اعتبروه قيام الرئيس بتخويف الشهود.

من جهته، قال محامى ترامب، رودى جوليانى، عبر تويتر: «ليس لدى الديمقراطيين أى جريمة ولا ضحية!» كما وصف التحقيق بالإقالة بأنه «مهزلة وإحراج لبلدنا».