الحكومة المؤقتة في بوليفيا تطلب مساعدة دولية لتنظيم انتخابات شفافة



قالت وزيرة الخارجية البوليفية كارين لونجاريك اليوم الاثنين إن بلادها ستطلب مساعدة دولية لتنظيم انتخابات شفافة، في الوقت الذي دعت فيه الكنيسة الكاثوليكية المؤثرة إلى "حوار وطني" لإنهاء أشهر من الاحتجاجات العنيفة.

ونقلت وكالة أنباء بوليفيا "ايه بي اي" عن لونجاريك قولها "لقد أجرت وزارة الخارجية اتصالات مع منظمات دولية مختلفة يمكن أن تشارك في عملية الحوار من أجل السلام، نتحدث عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية، التي ستقدم لنا المساعدة الفنية".

ودعا اوريليو بيسوا، رئيس مؤتمر الاساقفة في البلاد الحكومة والأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني إلى إطلاق "حوار وطني" من أجل استعادة السلم والاتفاق على شروط إجراء انتخابات جديدة.

وأصبحت الانتخابات أمرا ضروريا بعدما استقال الرئيس إيفو موراليس وذهب إلى المنفى في المكسيك في أعقاب تقرير عن حدوث مخالفات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 20 أكتوبر والتي حقق فيها الرئيس اليساري انتصارا من الجولة الأولى ضد المرشح كالورس ميسا من تيار يمين الوسط.