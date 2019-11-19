تأهل سويسرا والدنمارك إلى يورو 2020

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تأهل منتخبا سويسرا والدنمارك إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) رسميا اليوم الأثنين.

وفاز منتخب سويسرا على مضيفه جبل طارق 6/ 1 كما تعادلت الدنمارك مع مضيفتها ايرلندا 1 / 1 في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة للتصفيات.

ويتصدر منتخب سويسرا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 17 نقطة وتحل الدنمارك في المركز الثاني برصيد 16 نقطة ثم ايرلندا في المركز الثالث برصيد 13 نقطة وجورجيا في المركز الرابع بثمان نقاط بينما يتذيل منتخب جبل طارق الترتيب بدون نقاط.

وعلى ستاد فيكتوريا، سجل سيدريك إيتن وروبن فارجاس وكريستيان فاسناشت ولوريس بينيتو وسيدريك إيتن وجرانيت تشاكا الأهداف الستة للمنتخب السويسري في الدقائق العاشرة و50 و57 و75 و84 و86 فيما تكفل ريسي ستيش الهدف الوحيد لجبل طارق في الدقيقة 74.

وفي بلفاست ، تقدم مارتين برايتوايت بهدف للدنمارك في الدقيقة، 72 ثم تعادل شان دافي هدف لايرلندا في الدقيقة 86.