موسكو تسلم كييف السّفن المحتجزة لديها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن السفن الأوكرانية المحتجزة لدى روسيا تم تسليمها إلى كييف، مؤكدة أن روسيا ستستمر في التصدي لأي استفزازات على حدودها بقوة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أنه "تم تسليم ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية إلى الجانب الأوكراني، والتي انتهكت الحدود الروسية في نوفمبر 2018 عبر عملية استفزاز من قبل كييف في مضيق كيرتش".

وأضافت - في بيانها - أن "الجانب الروسي يعتزم مواصلة التصدي لأي استفزازات على حدوده بقوة، بهدف ضمان سلامة الملاحة وفقا للقانون الروسي والمعاهدات الثنائية وغيرها من القانون الدولي الواجب التطبيق".