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موسكو تسلم كييف السّفن المحتجزة لديها

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 3:22 م | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 3:22 م

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن السفن الأوكرانية المحتجزة لدى روسيا تم تسليمها إلى كييف، مؤكدة أن روسيا ستستمر في التصدي لأي استفزازات على حدودها بقوة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أنه "تم تسليم ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية إلى الجانب الأوكراني، والتي انتهكت الحدود الروسية في نوفمبر 2018 عبر عملية استفزاز من قبل كييف في مضيق كيرتش".

وأضافت - في بيانها - أن "الجانب الروسي يعتزم مواصلة التصدي لأي استفزازات على حدوده بقوة، بهدف ضمان سلامة الملاحة وفقا للقانون الروسي والمعاهدات الثنائية وغيرها من القانون الدولي الواجب التطبيق".


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