الخارجية الروسية: لا صلة بين قمة «نورماندي» القادمة ومسألة إعادة السفن الأوكرانية المحتجزة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنها لا تربط بين مسألة إعادة السفن الأوكرانية المحتجزة لدى روسيا بعد حادث مضيق كيرتش لكييف وعقد قمة "رباعية النورماندي" المرتقبة لحل النزاع بشرق أوكرانيا.

من جانبه نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن يكون تسليم هذه السفن مرتبطا بالمحكمة الدولية، وقال بيسكوف للصحفيين اليوم:" إن هذه السفن اخترقت الحدود الروسية، وحرس الحدود والأمن الفدرالي في روسيا هما من يتعاملان مع هذه المسألة".

وكانت صحيفة "كومرسانت" الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن السلطات الروسية اتخذت قرارا مبدئيا بإعادة هذه السفن، وأن موعد وتوقيت العملية قيد التنسيق حاليا بين الطرفين الروسي والأوكراني.

يُذكر أن حرس الحدود الروسي قام في نوفمبر 2018 بتوقيف ثلاث سفن تابعة للقوات البحرية الأوكرانية كانت تتجه من البحر الأسود إلى بحر آزوف عبر مضيق كيرتش (الفاصل بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسنودار الروسية).

من جانبها وصفت الاستخبارات الروسية الحادث بالاستفزازي، وأكد الجانب الروسي أن كييف لم تخبره مسبقا بمرور سفن عسكرية لها عبر المضيق.

ووجهت موسكو تهما إلى 24 مواطنا أوكرانيا ،كانوا على متن السفن الثلاث، بخرق حدود روسيا بطريقة غير قانونية وباستخدام القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها.