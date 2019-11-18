«الإسكندرية» تعلن الانتهاء من زراعة ٢٠ ألف شجرة مثمرة ضمن المبادرة الرئاسية

عقد أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين ، اجتماعًا لمناقشة خطة المحافظة والمستجدات التي تمت في مبادرة "زراعة الأشجار المثمرة بالإسكندرية"، تلك المبادرة التي دشنها الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، تنفيذًا لمبادرة الرئاسة بزراعة مليون شجرة مثمرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح "جمال" أنه تم الانتهاء من زراعة ٢٠ ألف شجرة مثمرة علي نطاق المحافظة، وذلك بالمدارس ومراكز الشباب.

وأكد أن تلك المبادرة تعد فرصة جيدة للتوسع في زراعة المسطحات الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين بالمحافظة.

ووجه، نائب محافظ الإسكندرية، مدير مديرية الزراعة، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بوضع مخطط زمني وخطوات واضحة لتنفيذ مراحل المبادرة وتحديد أماكن زراعة الأشجار على مستوى الإسكندرية، كما شدد على عمل ندوات توعوية بالأماكن التي سيتم تنفيذ المبادرة بها بنطاق كل حي.

وتم استعراض أعمال المبادرة منذ تدشينها من محافظ الإسكندرية وحتى الآن، وكذا الوقوف على التحديات والمعوقات التي واجهت الجهات المعنية خلال تنفيذ المبادرة، موجهًا بالبدء في تشكيل لجنة بنطاق كل حي للمتابعة المستمرة للأشجار التي تم زراعتها وطرق حمايتها.

حضر الاجتماع اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام بالمحافظة، والدكتور وليد عبد العظيم مستشار محافظ الإسكندرية لشئون البيئة، ومصطفي البخشوان مدير مديرية الزراعة، ورؤساء الأحياء، وسكينة محمد البابلي أمين عام نقابة المهن الزراعية، والدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والأستاذ يوسف الديب القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم، وهدي مصطفي رئيس جهاز شئون البيئة، واللواء يسري خضر رئيس الإدارة المركزية لتجميل ونظافة المدينة، والعميد محمد عابدين مدير عام الحدائق المركزية.