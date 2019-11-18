تنفيذ 38 قرار إزالة على المجاري المائية ضمن الموجة 14 بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات المخالفة على المجاري المائية وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها، مشيرًا إلى أنه وفى إطار تنفيذ الموجة الرابعة عشر للإزالات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

وأضاف أنه تم تنفيذ 38 قرار إزالة على المجاري المائية بنطاق مراكز ( إدكو والتحرير والرحمانية) على مساحة 12 ألف و450 متر2، عبارة عن 6 قرارات إزالة بزمام هندسة صرف إدكو عبارة عن تشوينات وزراعات مخالفة بمساحة 6100 متر2 بزمام الإدارة العامة لصرف شمال البحيرة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 5 قرارات إزالة لزراعة جسور ترع بالمخالفة بهندسة ري مركز التحرير الجنوبي بالإدارة العامة لري غرب البحيرة بالتنسيق مع مركز شرطة بدر بمسطح 5050 متر2، فضلًا عن تنفيذ 20 قرار إزالة قانون 48 لحوش بالمجري المائي بمسطح حوالي 280م٢ بالتنسيق مع مركز شرطة الرحمانية، وشرطة شبراخيت وقوات الأمن بزمام هندسة حماية النيل دسوق بالإدارة العامة لحماية نيل شمال رشيد.

وتابع أنه تم تنفيذ قراري إزالة قانون 12 عبارة عن غرفة بالطوب الأبيض بمساحة حوالي 20 م٢ + مزرعة سمكية أرضية بمسطح حوالي 800 م٢ بساحل النيل، وذلك بفتحها بالمجرى، وتنفيذ 5 قرارات إزالة لغرائز خشبية بالمجري المائي قانون 12 بالجزء المالح من نيل رشيد بمسطح حوالي 200 م٢ + إيقاف وإزالة شدة خشبية لعمل ميدة للبناء وفك الأخشاب في المهد بزمام هندسة حماية نيل شمال إدفينا بالإدارة العامة لحماية نيل شمال رشيد بالتعاون مع مركز شرطة رشيد محافظة البحيرة.