الكويت تحظر النشر في قضية تجاوزات صندوق الجيش

أصدرت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء في الكويت، قرارا بحظر النشر في البلاغ المقدم من وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بشأن تجاوزات مالية في صندوق الجيش.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي اليوم الاثنين: "نظرا إلى أن تداول مضمون البلاغ في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وفي وسائل التواصل الاجتماعي من شأنه أن يمس المصلحة القومية والوطنية ومصلحة التحقيق، فقد أمرت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بجعل التحقيق سريا في هذا البلاغ".

يُذكر أن بلاغا قدمه وزير الدفاع (الأبن الأكبر لأمير الكويت) بشأن تجاوزات مالية في صندوق الجيش بقيمة 240 مليون دينار، عندما كان وزير الداخلية الذي اعفى اليوم الشيخ خالد الجراح وزيرا للدفاع، كما اتهم وزير الدفاع ايضا رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بان هذه التجاوزات تمت في عهده وعلم بها.