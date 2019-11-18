في فترة الحمل يجب أن تحذر المرأة بشأن نمط حياتها، فكل شيء صغير تتناوله يجب أن تعرف فوائده وأعراضه الجانبية، وهذا ينطبق بشكل خاص على المشروبات، ولا يوجد شيء أفضل من الماء البسيط للترطيب.

ونشر موقع"الهند تايمز" عددًا من المشروبات المصرح بها والممنوعة أثناء فترة الحمل للحفاظ على صحة الأم وصحة الجنين.

* مشروبات حمضيات

مشروبات الحمضيات مثل ماء الليمون وعصير البرتقال أمر لا بد منه للنساء الحوامل، فيمكن لعصير البرتقال أن يخفض ضغط الدم، ويحافظ على صحة العظام الحيوية، ويكون بمثابة فيتامين قبل الولادة ويدعم نمو الجنين، ويمكن أن يكون ماء الليمون مفيدًا للغاية خلال الأشهر الثلاثة الأولى الحاسمة، ما يثبت أنه علاج فعال للغثيان وغثيان الصباح.

* الحليب

الحليب ليس للأطفال فقط، بل للأمهات أيضًا، فيقول الخبراء أن الحليب هو واحد من أفضل المشروبات المغذية للمرأة الحامل، حيث يوفر الحليب العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات والمعادن التي تدعم نمو الطفل في الأشهر الحرجة، كما يحافظ على صحتك.

تناول كوب من الحليب كل يوم مع تقدم الحمل الخاص بك وسوف تري العجائب، أما بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تجنب منتجات الألبان فيعد حليب الصويا أو اللوز بدائل جيدة أيضًا.

* المشروبات الكهربائية

قد يكون من المفاجئ أن تقرأ هذا ولكن بعض المشروبات الرياضية مفيدة لك وهي آمنة للاستهلاك وتثبت أنها مفيدة بشكل خاص في التعامل مع تلك التشنجات المفاجئة، فيمكن للمحتوى المنحل بالكهرباء تعويض توازن السوائل، وتوفير العناصر الغذائية الأساسية، وأهم تلك المشروبات هو عصير الرومان.

الآن بعد أن أخبرناك عن المشروبات الجيدة، إليك 3 مشروبات يجب أن تفكر فيها مرتين قبل تناولها.

*المشروبات الغازية

ما يجب أن تعرفه أيضًا هو أن المشروبات الغازية ضارة كل الضرر علي صحتك وصحة طفلك، فيجب في كل مرة تشتهي فيها لشرب هذا المشروب الغازي أن تفكر في بدائل، فكشفت دراسة أجريت في عام 2017 أن شرب الصودا أثناء الحمل يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسمنة الأطفال، وقد لوحظ أن الأمهات اللائي شربن مشروبين سكرية أو أكثر في اليوم كان لديهن أعلى احتمال لإنجاب أطفال يعانون من السمنة المفرطة.

* عصائر الفاكهة الطازجة

تعد العصائر من أكثر أنواع السموم التي تحدثنا عنها اليوم، على الرغم من أن الوجبات الغذائية تهتز بفوائد العصائر المستخرجة، فعندما يسكن طفل صغير بداخلك، فمن الأفضل تجنب جميع أنواع المخاطر التي تأتي مع مشروبات وعصائر غير مبسترة إذا لم يتم علاجها، فيمكن للبكتيريا الضارة أن تجد وسيلة لتؤدي إلى مشاكل مثل التسمم الغذائي.

*المياه غير المفلترة

لا شك أن الماء هو أكثر المشروبات ترطيبًا على هذا الكوكب، لكن من المهم أن يكون استهلاكك من الماء آمنًا ومختبرًا، فقد تحتوي مياه الصنبور غير الآمنة على مستويات من الرصاص، وهي مادة كيميائية خطرة يمكن أن تكون ضارة في حين أن مياه الرصاص الملوثة ليست جيدة لأي شخص، فيجب أن تتوخى النساء الحوامل المزيد من الحذر.