 الاتحاد السكندري يفوز وديا على الوحدة السعودي - بوابة الشروق
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الاتحاد السكندري يفوز وديا على الوحدة السعودي

علاء العزب
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 10:29 م | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 10:29 م

فاز الاتحاد السكندري، على الوحدة السعودي بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما على ستاد الملك عبد العزيز الدولي، بمكة المكرمة.

وافتتح الاتحاد السكندري التسجيل عن طريق مهاجمه رزاق سيسية، عند الدقيقة الـ21، فيما  أدرك الوحدة السعودي هدف التعادل في الدقيقة 30، من عمر الشوط الأول.

وخلال الشوط الثاني استطاع زعيم الثغر، إحراز هدف التقدم على الوحدة، عن طريق أحمد راشد، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

يأتي هذا الفوز ضمن استعدادات الاتحاد السكندري، لمواجهة المحرق البحريني، في إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).

وكان زعيم الثغر قد حقق الفوز على المحرق ذهابًا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الأسكندرية.

 


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