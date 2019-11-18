طوكيو لواشنطن وسول: لا يمكن لأحد أن يتفاءل بشأن كوريا الشمالية

قال وزير الدفاع الياباني تارو كونو لنظرائه من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إنه " لا يمكن لأحد أن يكون متفائلاً بشأن كوريا الشمالية "، وذلك بعد إعلان واشنطن وسول عن خطط لتأجيل تدريباتهما العسكرية المشتركة المقبلة في محاولة لتشجيع جهود السلام المتوقفة.

ونقلت صحيفة "جابان توداي" اليابانية - على موقعها الإلكتروني عن كونو قوله في كلمته الافتتاحية لاجتماع ثلاثي ضم نظيريه الأمريكي والكوري الجنوبي في بانكوك - "لا يمكن لأحد أن يكون متفائلا بشأن كوريا الشمالية .. لقد أطلقت كوريا الشمالية أكثر من 20 صاروخا هذا العام، ومن بينهم أنواع جديدة من الصواريخ الباليستية".

وكان وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج-دو والأمريكي مارك إسبير قد أعلنا أمس تأجيل التدريبات الجوية المشتركة المقررة في فصل الشتاء، بغية دفع الجهود الدبلوماسية المستمرة مع كوريا الشمالية.

وتعترض بيونج يانج بشدة على هذه التدريبات، وتُحذر من تداعيات مُروعة لن تستطيع واشنطن التعامل معها في حال إجراء التدريبات كما هو مُخطط لها.