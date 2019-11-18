هنود يرتادون المقاهي لاستنشاق «الأوكسجين» بسبب السحابة السوداء

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سيطر على الأجواء الهندية لون قاتم لا يبشر بانفراجة قريبة في أزمة ليست الأولى من نوعها لأنها تتكرر بذلك الوقت كل عام لتغطى السحابة السوداء عموم البلاد وتسود حالة الطوارئ ولا تحل الحكومة الأزمة ويسخر الشعب منها؛ لتكون آخر صيحات الموضة في الهند الذهاب لكافيهات تناول الأوكسجين.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أصبح بإمكان المواطن الهندي أخذ جولة تسوق بأحد المجمعات التجارية الشهيرة بالعاصمة نيو ديلهي ومن ثم الذهاب لكافيه راقي يقدم خدمة فريدة ومتميزة فى ذلك الطقس الصعب مع ما يشبه الشيشة لتناول الأوكسجين والمتاح بعدة نكهات كالنعناع والليمون واللافندر.

وتقول ليسا دويفيدى أوكرانية مقيمة في الهند إنها أتت لذلك المكان لأنها لا تتحمل الطقس الذى جعل عينيها ملتهبتان وأنفها يسيل وحلقها محتقن، موضحة أن أثر تناول الأوكسجين قد يكون نفسيا ولكنه يريحها.

وفي "سيتى سلكت واك مول" الهندى يقع محل أوكسي بيور حيث تقدر الربع ساعة من تناول الأوكسجين بـ4 دولارات ونظرًا للأزمة الحالية قدم المحل عرضا بربع ساعة هدية على كل 4 جرعات متنوعة النكهات بين 7 أطعمة مختلفة.

ويقول إيرايفير كومار مالك الكافيه أنه افتتح مشروعه منذ مايو الماضي ولم يحقق الأرباح المرجوة بعد لذا يرجو التوسع لافتتاح فروع إضافية بمطار ديلهي الدولي وفي مدينتي مومباي وبنجالور.

ويقول أحد الزبائن دون ذكر اسمه: "الآن نشتري الهواء الذي نتنفسه وكذلك أود التنويه على أهمية أن نجد من يبيع لنا قنينة من الماء النقي أيضا" نظرا لأزمة تلوث المياه فى الهند.

في صباح يوم الجمعة يصل مندوب المبيعات فيكرام أيار لكافيه الأوكسجين ليحظى بانتعاشة قبل الذهاب لعمله حيث يمر في مدخل الكافيه بما يشبه الحدائق المصغرة تتوسطها نوافير متألقة وفى أحد الأركان ثمة لوحة للرسام فانجوخ ليجلس أيار فى النهاية علي مقعده الجلدي الوفير مرتديا معطفا طبيا بينما وصل خرطومين بأنفه ليأخذ نفسا عميقا.

ويقول أيار إنه مما يرفع روحه المعنوية في تللك المدينة أن يحظى باستنشاقة لهواء نقى وأكمل عبارته الأخيرة مغمض العينين وهو يستنشق الأوكسجين.

ويذكر أن الحكومة الهندية تعاملت مع الأزمة الأخيرة بقدر من الاستخفاف رغم تزايد نسب جزيئات الغبار بأضعاف القدر الآمن بموجب تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وبينما طالب وزير الصحة الهندي بتناول الجزر لتجنب أضرار التلوث طالب نائب برلمانى هندى الناس بالصلاة لإله المطر عند الهندوس لحل الأزمة.

ومن جانبه امتنع رئيس الوزراء الهندى نيراندرا مودي، عن التصريح حول الأزمة بينما ألغيت جلسة برلمانية لتباحث الأمر بسبب سوء الأحوال المناخية.