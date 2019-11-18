القبض على 50 طالبًا بنيودلهي في احتجاجات ضد رفع الرسوم بالجامعات الحكومية

ألقت الشرطة بالعاصمة الهندية /نيودلهي/ القبض على نحو 50 طالبًا، فيما أصيب آخر خلال احتجاجات ضد الرفع المحتمل للرسوم السنوية في الجامعات الحكومية المميزة.

وقالت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم /الإثنين/ إن الشرطة أقامت حواجز حول جامعة "جواهرلال نهرو"، إثر تنظيم مئات الطلاب مسيرة في الحرم الجامعي خلال احتجاجات امتدت للأسبوع الثاني؛ سعيًا لتراجع السلطات عن قرار الزيادة في الرسوم السنوية، والتي قالوا من شأنها أن تجعل تكلفة التعليم بالجامعة فوق طاقة الكثيرين.

ورصدت الشبكة محاولة الطلاب الخروج من الحرم الجامعي متجهين إلى وسط /دلهي/، غير أن الشرطة أعادتهم للخلف، ما أدى إلى إصابة طالب بجروح بعد اندلاع اشتباك.

وأعرب الطلاب المحتجين عن رفضهم المغادرة حتى يتم الإفراج عن المحتجزين، كما أشار مسئول بالشرطة في نيودلهي إلى أنه سيتم الإفراج عن الطلاب في وقت لاحق اليوم.