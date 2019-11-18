 رئيس مرسي مطروح: جاهزون للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في وادي ماجد - بوابة الشروق
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رئيس مرسي مطروح: جاهزون للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في وادي ماجد

تجهيز مقر الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بمنطقة وادي ماجد
تجهيز مقر الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بمنطقة وادي ماجد
أحمد سباق
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 8:48 م | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 8:48 م

قال اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسي مطروح، إن جميع أجهزة مجلس المدينة تعمل على قدم وساق لتجهيز مقر الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بمنطقة وادي ماجد؛ ليكون في أبهي صورة وجاهز لاستقبال ضيوف المحافظة في ١٥ ديسمبر المقبل.

وأضاف "المعداوي" خلال تصريحات صحفية، أنه يجري العمل على تجهيز مقر الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بمنطقة وادي ماجد برفع كفاءة المنطقة، وتمهيد الطرق بمشاركة الإدارات المعنية بمجلس المدينة.

وتفقد رئيس مدينة مرسى مطروح مدرسة وادي ماجد الابتدائية بعد شكوى أهالي المنطقة بتكدس الطلبة بالفصول، بالإضافة إلى الطلبة التي ستلتحق بالمدرسة مستقبلًا، مؤكدًا أنه سيتم مخاطبة مديرية التربية والتعليم بشأن شكوى تكدس الفصول.


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