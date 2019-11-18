استطلاع رأي: الناخبون يشعرون بالقلق إزاء قضايا البيئة أكثر من الاقتصاد بالمملكة المتحدة

كشف استطلاع رأي جديد اليوم الاثنين، عن شعور الناخبين في بريطانيا بالقلق إزاء قضايا البيئة بشكل أكبر قبيل الانتخابات العامة المقبلة أكثر من أي وقت مضى.

وأوضح الاستطلاع - الذي أصدرته شركة الأبحاث البريطانية "إبسوس موري" وأوردته صحيفة (الإندبندنت) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - أن البيئة جاءت في مقدمة القضايا لتتصدر عن الاقتصاد والتعليم والهجرة ، حيث يتوقع أن يضع الاستطلاع ضغطا على الأحزاب السياسية لتشديد سياستها حول التلوث والتغيير المناخي، وتحتل هذه القضية المراتب المتقدمة أسفل ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ولفت الاستطلاع إلى أن البيئة تصنف بأنها من أهم القضايا أكثر من أي وقت مضى منذ 1990 ، حيث صوت 21% من المستطلع آرائهم أن البيئة والتلوث إحدى أكبر القضايا التي تواجه بريطانيا.

يذكر أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات العامة المبكرة في المملكة المتحدة في 12 ديسمبر المقبل.

وأضاف الاستطلاع أن "بريكست" ما زال يمثل أكبر القضايا في أذهان الناخبين ليأتي بنسبة 63% كأحد التحديات الرئيسية التي تواجه بريطانيا ، ليأتي بعده خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة ثم الجريمة والبيئة، بينما حصل التعليم على 18% والفقر وعدم المساواة على 15% فيما صوت 12% للاقتصاد و11% لقضايا الهجرة.