موسكو: عودة 1187 لاجئا سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين أن 1187 لاجئاً عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 210 لاجئين (63 امرأة و107 أطفال) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 977 لاجئا (293 امرأة و498 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الاثنين أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسيين السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراضي مدينتي "جاسم" و"الحارة" بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق من الألغام على مساحة 3.1 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 39 عبوة قابلة للانفجار.