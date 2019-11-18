اعتقال زوجة أحد الأسرى الفلسطينيين وشقيقه من قبل سلطات الاحتلال

قالت "هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين " إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الاثنين، زوجة أحد الأسري "المقدسيين" وشقيقه، خلال زيارتهما له في سجن "هداريم " دون ذكر السبب.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم - أن الأسير يبلغ 43عاما ، من سكان "جبل المكبر"، جنوب شرق القدس المحتلة، وأنه معتقل منذ السادس من يوليو عام 2002، ثم أقدم الاحتلال على اعتقال شقيقه بعد شهرين من اعتقاله.

وأشارت إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت بعد عدة أعوام بحق الأسير وشقيقه حكما بالسجن المؤبد "المكرر 20 مرة"، فيما قامت سلطات الاحتلال بهدم منزل عائلته بعد اعتقاله.