 اعتقال زوجة أحد الأسرى الفلسطينيين وشقيقه من قبل سلطات الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اعتقال زوجة أحد الأسرى الفلسطينيين وشقيقه من قبل سلطات الاحتلال

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 6:24 م | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 6:24 م

قالت "هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين " إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الاثنين، زوجة أحد الأسري "المقدسيين" وشقيقه، خلال زيارتهما له في سجن "هداريم " دون ذكر السبب.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم - أن الأسير يبلغ 43عاما ، من سكان "جبل المكبر"، جنوب شرق القدس المحتلة، وأنه معتقل منذ السادس من يوليو عام 2002، ثم أقدم الاحتلال على اعتقال شقيقه بعد شهرين من اعتقاله.

وأشارت إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت بعد عدة أعوام بحق الأسير وشقيقه حكما بالسجن المؤبد "المكرر 20 مرة"، فيما قامت سلطات الاحتلال بهدم منزل عائلته بعد اعتقاله.


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