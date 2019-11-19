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الإمام الأكبر ينعي الشيخ سلطان بن زايد ممثل رئيس الإمارات

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 11:59 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 12:00 ص

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الأزهر شريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، شقيق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وقال بيان للأزهر اليوم، "تقدم الإمام الأكبر شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وإلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإخوته الكرام، وعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، و"إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

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