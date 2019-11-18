مسؤول عسكري عراقي: الوضع الأمني في البصرة يشهد استقرارا أمنيا

أكد قائد عمليات البصرة اليوم الاثنين، أن الوضع الأمني في المحافظة يشهد استقرارا أمنيا جيدا، سواء كان في مركز المدينة أو النواحي مقارنة بباقي المحافظات.

وقال الفريق الركن قاسم جاسم نزال - في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - " إن قيادة عمليات البصرة باشرت بفتح الطرق، وتسهيل حركة المواطنين في أغلب المناطق بالتعاون مع أبناء المحافظة، بعد إضراب عام أدى إلى تعطيل الدوام الرسمي وقطع الطريق".

وأوضح أن " القيادة ناشدت المواطنين بعدم اللجوء إلى قطع الطريق، لأن ذلك يؤدي إلى إرباك العمل في دوائر الدولة ومفاصلها مما يؤثر سلبا على حياة المواطنين وحياتهم المعيشية"... مضيفا "أن هذا الاستقرار يتطلب تعاون المواطن العراقي والعمل يد واحدة مع القوات الأمنية"، ولافتا إلى أن "الوطن ليس ملكا لشخص أو جهة معينة".

كما أكد "علينا احترام خصوصيات المواطنين في حرية التعبير والحركة والعمل والتنقل ومزاولة أعمالهم والعيش بأمان وعدم فرض تصرفات فردية وشخصية على عموم الناس".