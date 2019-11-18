 «سانا»: قوات الاحتلال التركي تواصل عدوانها على ريف الحسكة الشمالي الغربي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«سانا»: قوات الاحتلال التركي تواصل عدوانها على ريف الحسكة الشمالي الغربي

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 4:01 م | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 4:01 م

واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته عدوانها على الأراضي السورية بريف الحسكة الشمالي بالتوازي مع استمرار سرقتهم ممتلكات السوريين بريفي تل تمر ورأس العين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت بين قوات الاحتلال التركي، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور قريتي القاسمية والرشيدية بريف ناحية تل تمر الشمالي، وسط استمرار استهداف منازل المدنيين بسلاحي المدفعية ومدافع الهاون، مشيرة إلى أن مرتزقة القوت التركية تواصل سرقة ونهب ممتلكات السوريين في القرى والبلدات التابعة لناحيتي تل تمر ورأس العين.

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