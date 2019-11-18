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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الاثنين، مقطع فيديو يرصد عروض جوية في سماء الإمارات، بالتزامن مع انطلاق معرض دبي للطيران.

وانطلقت أمس الأحد، فعاليات معرض دبلي للطيران، بحضور نحو 1300 شركة من جميع أنحاء العالم.