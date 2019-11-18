 بالفيديو.. عروض جوية في سماء الإمارات ضمن فعاليات معرض دبي للطيران - بوابة الشروق
الإثنين 18 نوفمبر 2019 1:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟

النتـائـج تصويت

بالفيديو.. عروض جوية في سماء الإمارات ضمن فعاليات معرض دبي للطيران

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 12:54 م | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 12:54 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الاثنين، مقطع فيديو يرصد عروض جوية في سماء الإمارات، بالتزامن مع انطلاق معرض دبي للطيران.

وانطلقت أمس الأحد، فعاليات معرض دبلي للطيران، بحضور نحو 1300 شركة من جميع أنحاء العالم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك