مصادر أمنية تركية: ضبط 276 مهاجرا غير شرعي

أفادت مصادر أمنية تركية، أمس الأحد، بضبط 276 مهاجرا غير شرعي في ولايتي ازمير وايدن.

وقالت المصادر الأمنية أن طواقم خفر السواحل التركي ضبط 142 مهاجرا غير شرعي ، قبالة سواحل قضائي "تششمه" و"سفري حصار" التابعين لولاية إزمير الواقعة في اقصى غربي تركيا، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأفادت المصادر ان هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين كانوا على متن ثلاثة زوارق مطاطية،ونقلتهم إلى البر.

وأشارت إلى أن 100 من المهاجرين يحملون الجنسية الأفغانية، و20 من الكونغو، و19 من سورية، وشخص واحد من فلسطين، وآخر من مالي، وأخر من إريتريا.

وأكدت أن نساء واطفال كانوا بين المهاجرين.

وتابعت المصادر الامنية أن طواقم خفر السواحل ضبطت أيضا اليوم الأحد، 134 مهاجرا غير نظامي على بولاية أيدن غربي تركيا.

وأفادت بأن هؤلاء المهاجرين كانوا يستقلون قاربين مطاطين قبالة سواحل بلدة "قوش أداسي" بالولاية المذكورة.

وأوضحت أن المهاجرين يحملون جنسيات سورية وأفغانستان وفلسطين وأفريقيا الوسطى والكونغو.

وتعد تركيا معبرا للمهاجرين غير الشرعيين إلى اوروبا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع تركيا في عام 2016 ينص على تشديد أنقرة الرقابة على حدود البلاد، مقابل الحصول على مساعدات مالية لدعم اللاجئين الذين تستضيفهم تركيا على أراضيها.