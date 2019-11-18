رئيس جامعة الإسكندرية يزور المعهد الوطني الزراعي بفرنسا

زار الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية المعهد الوطني الزراعي INRA بفرنسا، احتفالا بتوقيع عقد تسويق السلالات البكتيرية التي تم عزلها من بكتريا حمض اللاكتيك من الجبن الدمياطي بواسطة الدكتور إبراهيم محمد بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية وذلك أثناء وجوده في مهمة علمية هناك عام ١٩٨٧.

وكان المعهد الفرنسي والشركة الفرنسية التابعة له قد طلبا من جامعة الإسكندرية ومن الدكتور إبراهيم محمد السيد السماح لها باستخدام هذه السلالات البكتيرية سواء فى الناحية البحثية أو الناحية التسويقية على مستوى العالم، والتي يمكن استخدامها فى مجالات عدة مثل صناعة المنتجات اللبنية أو الغذائية أو استخدامها كبكتريا داعمة للحيوية.

وقال الدكتور الكردي - في بيان لجامعة الإسكندرية اليوم - إن هذه الاتفاقية تهتم بتحديد تقاسم المنافع المنتصف والعادل بين المستفيدين للمورد الجيني على أن يتم الحصول أولا على موافقة الدولة صاحبة هذه السلالات، وبالفعل تم الحصول على موافقة الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البيئة المصرية لاستخدام هذه السلالات البكتيرية.

وأضاف أنه بناء على هذه الموافقة تحصل جامعة الإسكندرية على نسبة ١٠% من تسويق هذه السلالات يخصص منها ٥% للدكتور إبراهيم محمد السيد ، وعلى أن يتم كتابة إسم جامعة الإسكندرية، والدكتور إبراهيم محمد السيد على أى بحث من هذه السلالات البكتيرية مما يرفع من تصنيف الجامعة عالميا، كما قام رئيس جامعة الإسكندرية خلال زيارته للمعهد بتوجيه الدعوة للجانب الفرنسى لزيارة جامعة الإسكندرية فى القريب العاجل.