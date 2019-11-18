محافظ بورسعيد يؤكد على دور جمعيات المجتمع المدنى فى مشروعات التنمية

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، إن دور جمعيات المجتمع المدني مهم وضروري في مشروعات التنمية.

وأشاد بمستوى التطوير الذي تم إنجازه بمنطقة اللبانة القديمة، بنطاق حي الضواحي، موضحًا أنها شهدت أعمال تطوير منذ فبراير الماضي شملت "رفع كفاءة الطرق وإنشاء شبكة صرف خارجي جديد، وإنارة المنطقة بالكامل، وطلاء واجهات العمارات، وهدم السلخانة"، وذلك في ١٦ عمارة سكنية بالمنطقة وإصلاحات داخلية بالعمارات، فضلًا عن تنظيم عدد من ندوات تعديل السلوك لأهالي اللبانة، ضمن خطة المساعدات الاجتماعية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده محافظ بورسعيد بقاعة المجلس التنفيذى بالمحافظة، حيث شهد حضور الدكتورة نور الهدى الجمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، والدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببورسعيد.

وطالب "الغضبان" مديرة التضامن الاجتماعي بعقد اجتماع موسع مع جمعيات المجتمع المدني يتم خلاله طرح مشروعات التنمية المطلوبة لتطوير المناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة وتوسيع دائرة المشاركة من هذه الجمعيات فى تنمية هذه المناطق أسوة بجمعية مشكاة نور.

كما وجه اللواء عادل الغضبان ، الشكر لمؤسسة مشكاة نور على جهودهم ودورهم المجتمعى الفعال ، مؤكدا على أهمية التكامل والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، في تعديل سلوكيات المواطن والحفاظ على أعمال التطوير، لافتًا إلى أهمية دور مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتنمية المحلية في الارتقاء بمنطقة اللبانة على أعلى مستوى.

من جهة أخرى قالت الدكتورة نور الهدى الجمّال، إن الانتهاء من أعمال التطوير بمنطقة اللبانة يعد أول ثمار إنجازات "كشك أخلاق" الذى أطلقته "مشكاة نور" في إطار العمل على ملف العشوائيات، لتوفير حياة كريمة لغير القادرين والعمل على تحسين حياة المواطن وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.