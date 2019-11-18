إصابة 7 جنود من قوات مدعومة إماراتيا في اشتباكات بمدينة عدن اليمنية

أعلنت إدارة الأمن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الاثنين، إصابة سبعة جنود من قوات المجلس أثناء ملاحقة عناصر وصفتها بـ "الإرهابية التخريبية".

وقالت إدارة الأمن في بيان صحفي: إن "7 جنود من قوات الطوارئ والدعم الأمني التابعة لإدارة أمن عدن، أصيبوا في مواجهات مع العناصر التخريبية الخارجة عن القانون في مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد".

وأوضح البيان أن قوات الأمن (قوات مدعومة إماراتياً) تمكنت من بسط سيطرتها الكاملة على الوضع الأمني في مديريات دار سعد والشيخ عثمان والمنصورة "بعد محاولة عناصر تخريبية خارجة عن النظام والقانون إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار بالعاصمة عدن".

وبحسب البيان، فقد دفعت إدارة أمن عدن بتعزيزات أمنية من قوات الطوارئ والدعم الأمني ووحدات أمنية من مكافحة الإرهاب، وكتيبة حزم 4 إلى مديريات دار سعد والشيخ عثمان والمنصورة "الأمر الذي أدى إلى السيطرة على الوضع الأمني فيها بعد مواجهات نفذتها قوات الأمن مع العناصر التخريبية في شوارع دار سعد والشيخ عثمان، واعتقال عدد من المطلوبين أمنيا وإيداعهم السجن لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وتوعدت إدارة أمن عدن بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه "زعزعة الأمن والاستقرار بالعاصمة عدن".

وتسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن، وعدد من المحافظات الجنوبية، في الوقت الذي لم تعد فيه الحكومة اليمنية إلى عدن حتى اليوم لممارسة مهامها، على الرغم من مرور الفترة الزمنية المحددة في "اتفاق الرياض" لعودة الحكومة ورئيسها.