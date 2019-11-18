نيكي يرتفع في بداية التعامل بطوكيو

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ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.
وصعد نيكي إلى 23304.25 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 في المئة إلى 1696.09 نقطة.