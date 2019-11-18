 نيكي يرتفع في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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نيكي يرتفع في بداية التعامل بطوكيو

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 2:45 ص | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 2:45 ص

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.

وصعد نيكي إلى 23304.25 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 في المئة إلى 1696.09 نقطة.


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