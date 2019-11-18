محافظ قنا يستعرض 300 طلب وشكوى في لقاء اليوم المفتوح

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اللقاء الأسبوعي المفتوح لبحث مطالب وشكاوى المواطنين بحضور المحاسب كمال شلبي السكرتير العام وجميع القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن بالمحافظة.

وشهد اللقاء عرض ما يزيد عن 300 طلب ما بين شكاوى وطلبات تعيين والحصول على مسكن واستخراج تراخيص أراضي وندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق (كهرباء، صرف صحي، مياه) والعلاج على نفقه الدولة ومساعدات عاجلة، وأكد الهجان أن كل الطلبات المقدمة ستخضع إلى الفحص لعمل اللازم بما لا يخالف اللوائح والقوانين.

وأعطى تعليماته إلى القيادات التنفيذية بسرعة الفحص والعرض في الشكاوى المقدمة في اللقاء والإفادة الفعلية بخصوص شكاوى وطلبات المواطنين، مشددًا على ضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم .