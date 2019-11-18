 نائب محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم - بوابة الشروق
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نائب محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

مصطفى سنجر
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 3:20 م | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 3:20 م

استقبل اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، الدكتورة يوهانسن يحيى عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والوفد المرافق لها، خلال زيارتها إلى محافظة شمال سيناء.

وأكد نائب المحافظ، أن وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم سيقوم بزيارة عدد من المدارس والمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة، تمهيدا لاعتمادها.

بدورها أعربت رئيس مجلس إدارة الهيئة عن سعادتها لزيارة محافظة شمال سيناء، مؤكدة أن الدولة بجميع مؤسساتها تولي أهمية كبرى للتعليم في شمال سيناء مشيدة بانتظام العملية التعليمية وانتظام الدراسة بالمحافظة.

ضم الوفد كل من الدكتورة يوهانسن يحيى عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، والدكتورة أسماء عبد المنعم، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أحمد عبد الشكور، مساعد رئيس الهيئة، والدكتورة أمل محسوب، وأحمد حسين، وأيمن زينهم محمد، وعلى جمال، وهاني صلاح الدين عبد الباقي، أعضاء الهيئة.

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