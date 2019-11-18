وزير الأوقاف يؤكد أهمية البرامج التدريبية للأئمة والواعظات في نشر الوعي الديني

طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أئمة وواعظات الوزارة بالاهتمام بتطوير قدراتهم الثقافية والدعوية وفق تطورات العصر ومستجداته، خاصة ما يتصل بالتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وعلوم الحاسب الآلي، واللغات الأجنبية.

وأوضح "جمعة"، خلال تصريحاته بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، مع 70 إمامًا وواعظة مشاركين في الدورة التثقيفية باللغة الانجليزية التي تنظمها الوزارة، أهمية البرامج التدريبية العصرية سواء التخصصية في مجال الشريعة واللغة العربية، أو في مجال البرامج الثقافية واللغات الأجنبية وعلوم الحاسب الآلي، مطالبا الدارسين والدارسات ببذل المزيد من الجهد.

واستمع الوزير إلى جانب من المحادثة والحوار التفاعلي باللغة الإنجليزية لـ6 من الواعظات المتميزات، وأثنى على آدائهن وحرصهن على التسلح بأدوات العصر والتزود بصحيح العلم.

وأكد حرص الوزارة على التوسع في هذه الدورات والبرامج التدريبية الجادة، حيث تستمر الدورة لمدة 60 ساعة تدريسية على أيدى الأساتذة المتخصصين.