الغرفة الأمريكية: إيفاد بعثة إلى مصر لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير

قال "جوش شوكسي"، نائب رئيس الغرفة الأمريكية بواشنطن لشئون الشرق الأوسط، إن الغرفة قررت إيفاد بعثة إلي مصر يوم 10 أكتوبر 2020 لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأضاف في كلمته بمنتدى "مستقبل الرخاء بين مصر والولايات المتحدة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد طلب من أعضاء الغرفة خلال لقائه بهم في نيويورك الاهتمام بالمتحف المصري والتركيز على ما يضيفه من جاذبية السياحة إلى مصر، مشيرا إلى أن الغرفة الأمريكية بواشنطن تبحث مع مصر سبل الترويج للسياحة.

وأشاد بتطور العلاقات المصرية الاميريكية في الوقت الحالي متوقعا مزيد من الروابط والتعاون التجارى خلال الفترة القادمة، قائلا: "الشركات الأمريكية تدرك أهمية الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية، مما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار، ومن ثم حذب اهتمام الشركات الأمريكية إلى السوق المصري".