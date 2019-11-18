النيابة تستمع لمسؤولي شركة الكهرباء وعدد من العمال في واقعة انهيار البرج بأوسيم

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انتهت النيابة الكلية بشمال الجيزة من سماع أقوال الشهود المصابين في واقعة انهيار برج الكهرباء بأوسيم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وقررت النيابة استدعاء مدير محطة الكهرباء والمسؤولين بالشركة وعدد من العمال؛ لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة، والتي أدت إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين.

وصرحت النيابة بدفن الجثث، وأمرت بتشكيل لجنة من الدفاع المدني ووزارة الكهرباء لفحص البرج المنهار وتحديد أسباب انهياره في تقرير مفصل لاستكمال التحقيقات.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن عمال إحدى شركات المقاولات كانوا يعملون لفك البرج المنهار والذي يبلغ طوله 110 أمتار، حيث تمكنوا من إحلال مسافة 85 مترا من البرج.

وتابعت أن العمال سقطوا من مسافة 25 مترا حال استكمال فك الجزء المتبقي من البرج، وهو ما أدى إلى مصرع 5 منهم وإصابة 2 آخرين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من عمال الكهرباء، بسقوط برج كهرباء تحت الإنشاء في منطقة أوسيم، فانتقلت قوات الإنقاذ إلى موقع الحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة وتباشر النيابة التحقيقات.