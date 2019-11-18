المبعوث الأممي في ليبيا يعلق امالا على مؤتمر برلين لإنهاء الأزمة في البلاد



قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في إحاطة إلى مجلس الأمن مساء اليوم الاثنين انه يعلق امالا كبيرة على موتمر برلين المزمع عقده في الفترة المقبلة ، وأن التوقيع على بيان برلين سيكون بداية مشوار اعادة الاصلاح والسلام والاستقرار.

وأضاف سلامة أنه ستكون هناك نقاط في بيان موتمر برلين من اهمها العودة للعملية السياسة ووقف اطلاق النار وامتثال الاطراف لقانون حقوق الانسان وحظر توريد الاسلحة وانهاء النزاع وعدم الافلات من العقاب وتقديم من قام بانتهكات الى العدالة.

وتابع سلامة في الاحاطة أن من اهم النتايج المتوقعه هى انشاء لجنة لمتابعة تنفيذ بنود بيان برلين مما يضمن وقف اطلاق النار وردم الهوة بين اطراف الصراع.

قال سلامة إن البعثة تسابق الزمن من أجل التوصل إلى حل سلمي من شأنه أن ينقذ أرواح الكثيرين، رغم التصعيد الخطير الأخير في الأعمال العدائية في مدينة طرابلس وما حولها،محذرا من المخاطر والعواقب المباشرة للتدخل الأجنبي،بحسب "بوابة الوسط"الإخبارية الليبية.

كما أعرب سلامة عن قلقه البالغ «إزاء اتساع نطاق نيران المدفعية صوب شمال المدينة» التي ارتفعت وتيرتها خلال خلال الأيام الماضية ما تسبب في تزايد عدد القتلى والجرحى من المدنيين، ودفع العديد من الأسر لمغادرة المناطق التي تأثرت بالقصف. محذرا كذلك من أن زيادة وتيرة القتال البري في هذه المناطق المكتظة بالسكان أن يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة.

وأكد سلامة أن استخدام القوة الجوية والتكنولوجيا الدقيقة في حرب طرابلس «أضحى سمة سائدة لنزاع كان من شأنه أن يظل منخفض الحدة لولا ذلك".

يشار إلى أن مايسمى بالجيش الوطني الليبي يخوض منذ شهر نيسان/ابريل الماضي قتالا ضد قوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا من أجل السيطرة على طرابلس