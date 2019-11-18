تطوير كورنيش النيل بمحيط معبد كوم أمبو في أسوان

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بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان، اليوم، أعمال تطوير كورنيش النيل بمحيط معبد كوم أمبو بما يخدم الحركة السياحية الوافدة إلى المدينة، وخلق متنزه سياحي لأبناء ومواطني المدينة.

قال أحمد عبدالوهاب رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز كوم أمبو، إن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي لمختلف مواقعها السياحية بما يخدم العملية السياحية الوافدة للمحافظة.

وأشار إلى أنه سيتم توفير اعتمادات أعمال التطوير من مخصصات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2019-2020 لمدينة كوم أمبو، حيث تشمل أعمال التطوير، إنشاء سور حديدي بطول الكورنيش وأعمال التكاسي وتسوية الأرضية وتركيب بلاط للأرضيات، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع وأعمال التجشير وتركيب نظم إضاءة ليلية حديثة.